В Румынии обострился политический кризис
02:31, 04 июля 2012Мир
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Сенаторы от правящего Социально-либерального союза (СЛС) большинством голосов отправили в отставку оппозиционного главу верхней палаты парламента.
Траян Бэсеску
В тот же день Конституционный суд Румынии выступил с заявлением о давлении на него со стороны правящей партии. Ранее представители СЛС заявляли, что следует отозвать нескольких членов Конституционного суда.
Как передает Радио Свобода, это позволило бы социал-либералам начать процесс импичмента президента Румынии Траяна Бэсеску, находящегося в конфликте с лидером СЛС, премьер-министром Виктором Понтой.
Президент Бэсеску во вторник обвинил своих противников в «организации атаки на государственные институты».
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