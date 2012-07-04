В Румынии обострился политический кризис

02:31, 04 июля 2012
Мир
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Сенаторы от правящего Социально-либерального союза (СЛС) большинством голосов отправили в отставку оппозиционного главу верхней палаты парламента.

Траян Бэсеску

В тот же день Конституционный суд Румынии выступил с заявлением о давлении на него со стороны правящей партии. Ранее представители СЛС заявляли, что следует отозвать нескольких членов Конституционного суда.

Как передает Радио Свобода, это позволило бы социал-либералам начать процесс импичмента президента Румынии Траяна Бэсеску, находящегося в конфликте с лидером СЛС, премьер-министром Виктором Понтой.

Президент Бэсеску во вторник обвинил своих противников в «организации атаки на государственные институты».

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