В Румынии обострился политический кризис

В тот же день Конституционный суд Румынии выступил с заявлением о давлении на него со стороны правящей партии. Ранее представители СЛС заявляли, что следует отозвать нескольких членов Конституционного суда.

Как передает Радио Свобода, это позволило бы социал-либералам начать процесс импичмента президента Румынии Траяна Бэсеску, находящегося в конфликте с лидером СЛС, премьер-министром Виктором Понтой.

Президент Бэсеску во вторник обвинил своих противников в «организации атаки на государственные институты».