Медведев продолжит дразнить Токио поездками на Курилы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что намерен еще раз посетить Курилы, практика посещения островов руководством России будет продолжена.
"Хотел бы подчеркнуть, что считаю крайне важным посещение членами правительства РФ Курил. Мы занимались этим до этого, эта практика, естественно, будет продолжена новым составом правительства", - сказал он на совещании по вопросам реализации ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов", пишут РИА "Новости".
Курильские острова относятся к Сахалинской области.
Медведев в первый раз побывал на Курилах в качестве президента в ноябре 2010 года. Это была первая в истории поездка главы российского государства на эти острова.
В Токио резко отрицательно отреагировали на нее, назвав посещение Медведевым Кунашира "непозволительной грубостью". Москва в ответ заявила, что суверенитет России в отношении Курил не подлежит пересмотру, а российское руководство будет совершать рабочие поездки независимо от реакции Токио.