Узбекистан приостановил членство в ОДКБ

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в секретариате ОДКБ.«Секретариат ОДКБ получил ноту МИД Узбекистана с уведомлением о приостановлении своего участия в деятельности ОДКБ», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас специалисты организации проводят оценку поступивших документов, их юридическую экспертизу, и готовят доклад президентам государств-членов ОДКБ.

Как сообщал УНИАН, ОДКБ - военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года. В блок входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан.

Узбекистан уже выходил из ОДКБ в 1999 году, однако в августе 2006 года восстановил свое членство в организации.