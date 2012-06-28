Новый теракт в Багдаде: 8 смертей
16:42, 28 июня 2012Мир
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В результате серии взрывов в столице Ирака Багдаде 8 человек погибли и более 40 получили ранения.
Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщили сегодня представители местной полиции.
По их данным, одно из взрывных устройств находилось в автомобиле, припаркованном у входа на рынок на западе Багдада.
За последние несколько недель местные террористические группировки совершили целую серию терактов, направленных, в основном, против представителей шиитских общин Ирака. Всего жертвами многочисленных взрывов с начала этого месяца в стране стали порядка 130 человек.
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