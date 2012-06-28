Новый теракт в Багдаде: 8 смертей

16:42, 28 июня 2012
Мир
878

В результате серии взрывов в столице Ирака Багдаде 8 человек погибли и более 40 получили ранения.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщили сегодня представители местной полиции.

По их данным, одно из взрывных устройств находилось в автомобиле, припаркованном у входа на рынок на западе Багдада.

За последние несколько недель местные террористические группировки совершили целую серию терактов, направленных, в основном, против представителей шиитских общин Ирака. Всего жертвами многочисленных взрывов с начала этого месяца в стране стали порядка 130 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter