В России разбился истребитель Су-27

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Авария самолета произошла в 9.52 мск во время захода на посадку. Пилотам удалось катапультироваться, и они самостоятельно вышли на связь», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вооружения на борту потерпевшего аварию в Карелии истребителя Су-27 не было. Самолет выполнял плановый полет по разведке погоды.

По данным Минобороны жертв и разрушений на месте падения нет.