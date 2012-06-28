В России разбился истребитель Су-27
11:10, 28 июня 2012Мир
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В Карелии (Россия) разбился истребитель Су-27 УБ, экипаж катапультировался.
Су-27 выполнял плановый полет по разведке погоды
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Авария самолета произошла в 9.52 мск во время захода на посадку. Пилотам удалось катапультироваться, и они самостоятельно вышли на связь», - говорится в сообщении.
Отмечается, что вооружения на борту потерпевшего аварию в Карелии истребителя Су-27 не было. Самолет выполнял плановый полет по разведке погоды.
По данным Минобороны жертв и разрушений на месте падения нет.
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