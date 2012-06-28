Монголия избирает 76 лучших: выборы в парламент

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на монгольское информационное агентство Монцамэ, голосование началось в 07.00 по местному времени и завершится в 20.00. На 76 мест в парламенте претендуют 544 кандидата из 11 партий и двух партийных коалиций.

Официальные результаты парламентских выборов в Монголии будут объявлены в течение 15 дней. Центральная избирательная комиссия сообщит о результатах выборов непосредственно президенту страны Цахиагдийну Элбэгдоржу.

СМИ отмечают, что результаты выборов в монгольский парламент будут иметь решающее значение для дальнейшего развития страны, переживающей бум горнодобывающей промышленности. Две самые влиятельные партии Монголии - Монгольская народная партия (МНП) и Демократическая партия - выступают на выборах со своими предложениями по использованию возросших доходов от добычи угля, меди и золота.

В стране имеется острая необходимость в правильном распределении этих средств. Несмотря на то, что только в прошлом году экономика Монголии выросла более чем на 17%, около трети населения страны живёт за чертой бедности.

В целом обе крупнейшие партии предлагают аналогичные пути развития - увеличение долевого участия населения в горнодобывающих предприятиях и финансирование строительства железных дорог и других элементов инфраструктуры, что должно привести к созданию новых рабочих мест и к предотвращению оттока капитала из страны. Кроме того, Монголии необходима диверсификация экономики, чтобы избежать полной зависимости от соседнего Китая, который закупает почти 90% монгольского угля, меди и других сырьевых материалов.

По данным опроса, проведённого в начале июня частным некоммерческим фондом "Сант Марал", Демократическая партия несколько опережает МНП. О поддержке демократов заявили более 25% опрошенных, тогда как МНП поддержали менее 20% участников опроса.

Ранее в июне центральная избирательная комиссия Монголии запретила участвовать в парламентских выборах бывшему президенту страны Намбару Энхбаяру. Причиной отказа в участии в голосовании стали сомнения членов избиркома в репутации 53-летнего политика, которого обвиняют в коррупции. В свою очередь Энхбаяр обвинил в коррумпированности правящую партию, заявив, что МНП превращается в партию богатеев, потворствующую олигархам и иностранным компаниям.

На прошлых парламентских выборах в 2008 году МНП, которая тогда называлась Монгольской народно-революционной партией, получила 45 мандатов, а Демократическая партия - 27 мест. Демократы не признали результаты выборов и потребовали их пересмотра. В столице страны Улан-Баторе вспыхнули столкновения активистов оппозиции с полицией, жертвами которых стали пять человек, около 300 получили ранения.