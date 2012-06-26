В Ираке на футбольном матче прогремел взрыв: 9 человек погибли, еще 32 ранены

На юге Ирака 9 человек погибли, еще 32 ранены в результате взрыва во время футбольного матча между двумя юношескими командами. Как сообщает ИТАР-ТАСС, представители больницы, куда доставили пострадавших, среди погибших - в основном молодые спортсмены в возрасте от 15 до 20 лет.

Взрыв прогремел в понедельник вечером в населенном преимущественно мусульманами-шиитами административном центре провинции Бабиль - городе Эль-Хилла, за 100 км к югу от Багдада. По данным властей, припаркованный рядом с футбольным полем заминированный микроавтобус взлетел на воздух сразу после финального свистка арбитра матча.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из действующих экстремистских группировок.