Российский спортивный руководитель утонул в Адриатическом море

01:07, 26 июня 2012
Мир
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В Хорватии погиб президент федерации санного спорта России Леонид Гарт.

Появившиеся в понедельник сообщения об этом подтвердили в пресс-службе федерации.

По данным издания Lifenews, Гарт утонул в воскресенье, купаясь в Адриатическом море, на прогулку по которому он вышел на катере.

Помимо федерации санного спорта, Леонид Гарт возглавлял крупную строительную компанию, сообщает Радио Свобода.

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