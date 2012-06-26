Российский спортивный руководитель утонул в Адриатическом море
01:07, 26 июня 2012Мир
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В Хорватии погиб президент федерации санного спорта России Леонид Гарт.
Появившиеся в понедельник сообщения об этом подтвердили в пресс-службе федерации.
По данным издания Lifenews, Гарт утонул в воскресенье, купаясь в Адриатическом море, на прогулку по которому он вышел на катере.
Помимо федерации санного спорта, Леонид Гарт возглавлял крупную строительную компанию, сообщает Радио Свобода.
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