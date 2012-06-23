Мубарак пережил еще один сердечный приступ

Это сообщает интернет-сайт египетской газеты Youm7 со ссылкой на медицинский источник.

"Мубарак вновь пережил приступ, врачи проводят необходимое лечение", - заявил источник.

Египетские СМИ также сообщили, что в больницу приехали супруга Мубарака Сюзан Сабит и невестки бывшего египетского лидера Хайди и Хадига, отмечает РИА «Новости».

В минувший вторник Х.Мубарак был экстренно госпитализирован из тюрьмы в военный госпиталь в каирском районе Маади с подозрением на инсульт. Затем официальные египетские СМИ распространили информацию о клинической смерти бывшего египетского лидера. Однако позднее эта информация не подтвердилась.

По настоящее время не поступало никаких официальных заявлений о состоянии здоровья экс-президента Египта. Сообщалось, что он без сознания или в коме. Затем появились сведения, что его состояние стабилизировалось, и организм Х.Мубарака положительно реагирует на проводимое интенсивное лечение.