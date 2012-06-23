В Сирии новое правительство со старыми министрами

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Рейтер».

В новое правительство вошли прежние главы Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел. Сохранение прежнего статуса за министром обороны Раудом Раджи рассеяло слухи о том, что он был убит боевиками, которые пытаются свергнуть Б.Асада.

В Сирии уже более года не прекращаются антиправительственные протесты, переросшие в вооруженную борьбу оппозиции с формированиями силовых структур страны. Сообщения о новых вооруженных инцидентах и жертвах поступают регулярно, несмотря на то, что с середины апреля, в соответствии с планом Кофи Аннана, в стране объявлено перемирие, за соблюдением которого призваны следить наблюдатели ООН.