В Сирии новое правительство со старыми министрами
Президент Сирии Башар Асад сформировал новое правительство, при этом оставив на ключевых постах прежних министров.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Рейтер».
В новое правительство вошли прежние главы Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел. Сохранение прежнего статуса за министром обороны Раудом Раджи рассеяло слухи о том, что он был убит боевиками, которые пытаются свергнуть Б.Асада.
В Сирии уже более года не прекращаются антиправительственные протесты, переросшие в вооруженную борьбу оппозиции с формированиями силовых структур страны. Сообщения о новых вооруженных инцидентах и жертвах поступают регулярно, несмотря на то, что с середины апреля, в соответствии с планом Кофи Аннана, в стране объявлено перемирие, за соблюдением которого призваны следить наблюдатели ООН.