Четыре вертолета тушат пожар в Москве
22:07, 19 июня 2012Мир
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В Москве четыре вертолета МЧС тушат горящее административно-производственное складское здание.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На месте пожара работают три вертолета Ка-32 и вертолет Ми-26, оборудованные водосливными устройствами», - говорится в сообщении. Уже произведено более 10 сбросов воды.
Пожару, который возник по адресу: Ильменский проезд, 4, присвоен второй номер сложности по пятибалльной шкале. Существует угроза перехода огня на соседнее здание.
По последним данным, площадь пожара составляет 1 тыс. квадратных метров.
На месте происшествия работают 15 пожарно-спасательных подразделений.
Данных о пострадавших нет.
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