Четыре вертолета тушат пожар в Москве

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На месте пожара работают три вертолета Ка-32 и вертолет Ми-26, оборудованные водосливными устройствами», - говорится в сообщении. Уже произведено более 10 сбросов воды.

Пожару, который возник по адресу: Ильменский проезд, 4, присвоен второй номер сложности по пятибалльной шкале. Существует угроза перехода огня на соседнее здание.

По последним данным, площадь пожара составляет 1 тыс. квадратных метров.

На месте происшествия работают 15 пожарно-спасательных подразделений.

Данных о пострадавших нет.