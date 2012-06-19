Россия выделит МВФ 10 млрд долл.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков на саммите "Большой двадцатки" в Лос-Кабосе, передает Reuters.

Пресс-секретарь также добавил, что российская сторона обеспокоена количеством денежных средств, влитых в мировую экономику во время кризиса. По словам Д.Пескова, финансовые вливания позволяют на время облегчить симптомы болезни, но не могут быть системным решением.

О том, что РФ выделит Международному валютному фонду до 10 млрд. долл., в апреле 2012 г. также сообщал министр финансов страны, напоминает РосБизнесКонсалтинг.

Ранее государства БРИКС (Бразилия, Россия, Китай, Индия и Южная Африка) выпустили совместное заявление, что готовы выделять дополнительные средства МВФ при условии проведения реформы системы управления организацией и сохранении контроля за тратой средств фонда.