В Душанбе застрелили близкого родственника президента Таджикистана

09:52, 14 июня 2012
Мир
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Вооруженное нападение на супруга сестры президента Эмомали Рахмона было совершено на юго-западной окраине Душанбе.

Близкий родственник президента Таджикистана убит в ночь на четверг в Душанбе в результате вооруженного нападения, сообщил РИА Новостиинформированный источник в правоохранительных структурах страны.

"Вооруженное нападение на супруга сестры президента Эмомали Рахмона - Мумина Сафарова - было совершено на юго-западной окраине Душанбе", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, в Сафарова стреляли пять раз, в том числе был контрольный выстрел в голову.

Сафаров был директором госунитарного предприятия "Таджиклес".

По данным источника, для расследования преступления создана специальная оперативно-следственная группа.

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