В Душанбе застрелили близкого родственника президента Таджикистана
09:52, 14 июня 2012Мир
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Вооруженное нападение на супруга сестры президента Эмомали Рахмона было совершено на юго-западной окраине Душанбе.
|В родственника Президента стреляли 5 раз
"Вооруженное нападение на супруга сестры президента Эмомали Рахмона - Мумина Сафарова - было совершено на юго-западной окраине Душанбе", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, в Сафарова стреляли пять раз, в том числе был контрольный выстрел в голову.
Сафаров был директором госунитарного предприятия "Таджиклес".
По данным источника, для расследования преступления создана специальная оперативно-следственная группа.
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