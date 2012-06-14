В Душанбе застрелили близкого родственника президента Таджикистана

Близкий родственник президента Таджикистана убит в ночь на четверг в Душанбе в результате вооруженного нападения, сообщил РИА Новости информированный источник в правоохранительных структурах страны.

"Вооруженное нападение на супруга сестры президента Эмомали Рахмона - Мумина Сафарова - было совершено на юго-западной окраине Душанбе", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, в Сафарова стреляли пять раз, в том числе был контрольный выстрел в голову.

Сафаров был директором госунитарного предприятия "Таджиклес".

По данным источника, для расследования преступления создана специальная оперативно-следственная группа.