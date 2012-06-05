Путин обратился к китайскому народу

Обращаясь к "многомиллионной аудитории" издания, Путин пишет о важной роли России и Китая во всех глобальных процессах, происходящих в мире, подчеркивая, что ни один важный вопрос мировой политики и экономики невозможно решить без учета интересов этих двух стран. "В этих условиях - мы осознаём общую ответственность за дальнейшее выстраивание российско-китайского стратегического партнерства на долгосрочную перспективу", - пишет президент РФ.

Путин подчеркивает, что отношения между Россией и Китаем являются "примером межгосударственных связей нового типа", которые "свободны от разного рода предубеждений и стереотипов" и "не подвержены сиюминутной конъюнктуре".

Президент напоминает, что в 2011 году товарооборот между двумя странами достиг рекордного показателя в 83,5 миллиарда долларов и сообщает, что к 2015 году эта сумма вырастет до 100 миллиардов, а к 2020 году - до 200 миллиардов долларов.

В числе совместных проектов, над которыми работают Россия и Китай, Путин особо отмечает российское участие в строительстве первой очереди Тяньваньской АЭС и пишет, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество при реализации этого проекта и строительстве других энергетических объектов в КНР.

Полный текст статьи на русском языке опубликовал сайт Вести.ру.