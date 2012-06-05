Ливийские власти арестовали несколько десятков боевиков

Они требовали освободить их лидера, которого якобы удерживают ливийские спецслужбы. "Аль-Джазира" отмечает, что это группировка из города Тархуна, расположенного в 80 километрах к юго-востоку от Триполи.

В ночь на понедельник они на нескольких бронемашинах въехали на территорию аэропорта и блокировали взлетную полосу и несколько самолетов.

Переговоры ни к чему не привели и началась перестрелка.

"Сейчас власти полностью контролируют аэропорт", - заявил журналистам замминистра внутренних дел, добавив, что около 40 человек, захвативших аэропорт, сложили оружие и арестованы.

Со своей стороны официальный представитель Национального переходного совета Ливии отверг причастность спецслужб к исчезновению лидера "Бригады аль-Афвея", заявив, что его похитили неизвестные.