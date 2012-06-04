Грузия осенью может получить от ЕС План действий

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила сегодня на совместном с министром иностранных дел Грузии Григолом Вашадзе брифинге по случаю начала визового диалога между ЕС и Грузией.

“Мы готовим План действий для Грузии, и, надеюсь, в начале осени я смогу поехать в Грузию и представить его”, - добавила С.Мальмстрем.

Еврокомиссар отметила, что План действий по либерализации визового режима будет подобен планам действий для других стран “Восточного партнерства”, в частности, для Украины и Молдовы.

“Конечно, будет осуществляться оценка на индивидуальной базе... Однако все планы по структуре похожи”, - сказала С.Мальмстрем.

В свою очередь Г.Вашадзе отметил, что начало визового диалога с ЕС является значительным достижением для Грузии.

***

Как сообщал УНИАН, Планы действий по либерализации визового режима для стран “Восточного партнерства” предусматривают два этапа – законодательные изменения и реформы по их реализации на практике. Планы действий построены на четырех основных приоритетах: защищенность документов, управление границами, общая безопасность и внешнее измерение, которое включает, в том числе, политику в сфере миграции и предоставления убежища.

Справка УНИАН. Евросоюз предоставил Украине План действий по либерализации визового режима на саммите в ноябре 2010 года. Выполнение Плана действий должно стать основанием для отмены визового режима между Украиной и ЕС.