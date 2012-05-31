Китайскую семью за рождение ребенка оштрафовали на $200 тысяч

Рекордно суровое наказание за нарушение государственной политики рождаемости постигло семейную пару в городе Жуйань провинции Чжэцзян на востоке КНР, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету "Шанхай Дэйли".

Успешные предприниматели, владеющие целым рядом компаний, имея сына 1995 года рождения, в феврале этого года стали родителями во второй раз. Однако, появление на свет дочки не осталось незамеченным местными властями, которые и наложили штраф в размере 1,3 миллиона юаней (205 тысяч долларов).

Как отмечает издание, город Жуйань, относящийся к городскому округу Вэньчжоу, по праву считается одним из самых богатых районов Китая. Традиционно местные жители сильны своей предпринимательской деятельностью и имеют более высокие, чем в целом по стране, заработки. Как следствие и платить за нарушение существующих правил им приходится больше. Согласно существующим нормам, штраф за рождение второго ребенка исчисляется в размере от четырех до восьми средних годовых доходов жителей региона, где происходит нарушение. Поэтому именно финансовая состоятельность жителей Жуйань делает город рекордсменом по размеру подобных штрафов.

В апреле прошлого года, уточняет издание, другая пара из этого городка была оштрафована на 1,25 миллиона юаней за рождение второго ребенка.

Вместе с тем, по данным местных СМИ, высокие выплаты не останавливают местных жителей. Половина семейных пар Вэньчжоу, отмечает газета, может "похвастаться" наличием двоих детей.

Политика "одна семья - один ребенок" реализуется в КНР с 1980-х годов для контроля роста числа населения страны. Несмотря на уже возникающие сложности в демографической ситуации и стремительное старение населения, власти пока не намерены отказываться от текущей демографической политики.

Вместе с тем, периодически в действующий регламент вносятся различные уточнения. Так, на сегодняшний день в ряде городов страны иметь второго ребенка разрешено парам, в которых каждый из молодых родителей является единственным ребенком в семье. В некоторых сельских районах разрешается родить второго ребенка семьям, где первой родилась девочка.

При этом не подходящие под исключения семьи, желающие родить второго ребенка, вопреки правилам идут на различные ухищрения.

Среди самых популярных способов обойти китайскую демографическую политику и не платить высокие штрафы - рождение второго ребенка в Гонконге или за границей, что дает возможность не давать новорожденному китайское гражданство. Есть и такие, кто оформляет рождение ребенка как усыновление, что тоже дает возможность уйти от выплаты крупного штрафа.

Согласно проведенной в 2011 году переписи населения, в Китае на сегодняшний день проживает 1 миллиард 341 миллион человек.