Политолог: за Украину возьмется не только Польша, но и Румыния

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал во время презентации аналитических итогов мая председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

«У нас появляется еще один претендент на роль адвоката Украины в отношениях с Евросоюзом – Румыния проявляет повышенную дипломатическую активность в отношениях с Украиной. И встреча румынского Президента с украинским это засвидетельствовала» – сказал он, комментируя участие Президента Украины Виктора Януковича в саммите НАТО в Чикаго.

Также В.Фесенко отметил, что после назначения руководителем Представительства Европейского Союза в Украине польского дипломата Яна Томбинского Польша будет выступать в качестве переговорщика и от имени своей страны, и через Представительство ЕС по вопросу евроинтеграции Украины.