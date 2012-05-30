От «Шкоды» требуют не спонсировать ЧМ по хоккею в Минске

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, в акции, организованной ассоциацией «За модернизацию», приняли участие около 20 человек. Участники держали в руках плакаты и портреты политзаключенных, национальные флаги. Во время акции участники раздавали прохожим листовки, в которых рассказывалось о ситуации в Беларуси, сообщает «Белорусский партизан».

По окончанию акции ее участники передали руководству концерна «Шкода» петицию, в которой просят не спонсировать ЧМ по хоккею в 2014 году в Минске, если на тот момент сохранится «диктаторский режим Лукашенко».

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Как сообщал УНИАН, призывы о необходимости лишить Беларусь права на проведение ЧМ-2014 начали появляться вскоре после событий 19 декабря 2011 года, когда в Минске был жестко разогнан митинг несогласных с официальными итогами президентских выборов и арестованы сотни активистов оппозиции, в том числе большинство оппозиционных кандидатов в президенты.

В феврале нынешнего года шведские СМИ сообщили, что на майском заседании конгресса IIHF место проведения ЧМ-2014 может быть пересмотрено.

С призывом перенести место проведения состязаний выступил Европарламент, а евродепутаты Марек Мигильски (Польша) и знаменитый в прошлом словацкий хоккеист, член Зала хоккейной славы Петер Штястны организовали интернет-акции по сбору подписей за отмену чемпионата в Беларуси. О необходимости лишить Беларусь чемпионата мира неоднократно заявлял и министр спорта Финляндии Пааво Архинмяки.

Кроме того, 28 американских конгрессменов призвали председателя IIHF не проводить ЧМ-2014 в Минске.

Место проведения чемпионата мира по хоккею менялось лишь однажды: после того как в 1968 году Советский Союз ввел войска в Чехословакию, весенний чемпионат мира 1969 года, который планировался в Праге, был перенесен в Стокгольм.