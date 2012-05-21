Янукович об Афганистане: нам нельзя терять такие возможности

23:02, 21 мая 2012
Мир
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Украина и Афганистан обменяются визитами на высоком уровне.


Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в интервью журналистам, рассказывая об итогах своей встречи с Президентом Афганистана Хамидом Карзаем в Чикаго.

В частности, президенты договорились обменяться визитами.

По словам В.Януковича, Украина с 2007 года является партнером Афганистана, активно участвует в подготовке вывода войск из Афганистана и подготовке военных специалистов для этой страны. "Кроме того Афганистан - наш торговый партнер, и сегодня встречу с Х.Карзаем убедила меня, что нам ни в коем случае нельзя терять такие возможности", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что работа украинского миротворческого контингента вызывает доверие в Афганистане и открывает возможности для усиления сотрудничества.

Янукович рассказал о договоренности с Х.Карзаем о создании совместной межправительственной торгово-экономической комиссии, которая будет заниматься широким спектром вопросов двустороннего сотрудничества.

Кроме того, будут созданы подкомиссии, которые будут заниматься конкретными проектами, которые страны планируют, по словам В.Януковича, начать в ближайшее время. В частности, речь о проектах в сфере строительства различных объектов инфраструктуры в Афганистане, ремонт военной техники, произведенной в СССР и т.д.

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