Янукович об Афганистане: нам нельзя терять такие возможности



Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в интервью журналистам, рассказывая об итогах своей встречи с Президентом Афганистана Хамидом Карзаем в Чикаго.



В частности, президенты договорились обменяться визитами.



По словам В.Януковича, Украина с 2007 года является партнером Афганистана, активно участвует в подготовке вывода войск из Афганистана и подготовке военных специалистов для этой страны. "Кроме того Афганистан - наш торговый партнер, и сегодня встречу с Х.Карзаем убедила меня, что нам ни в коем случае нельзя терять такие возможности", - подчеркнул Президент.



Он отметил, что работа украинского миротворческого контингента вызывает доверие в Афганистане и открывает возможности для усиления сотрудничества.



Янукович рассказал о договоренности с Х.Карзаем о создании совместной межправительственной торгово-экономической комиссии, которая будет заниматься широким спектром вопросов двустороннего сотрудничества.



Кроме того, будут созданы подкомиссии, которые будут заниматься конкретными проектами, которые страны планируют, по словам В.Януковича, начать в ближайшее время. В частности, речь о проектах в сфере строительства различных объектов инфраструктуры в Афганистане, ремонт военной техники, произведенной в СССР и т.д.