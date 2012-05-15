Больше денег ЕС Украине не даст

Об этом сказал на пресс-конференции глава Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра.

По его словам, в 2011 году ЕС ввел принцип «больше за большее», чтобы поощрить страны, которые эффективно используют его помощь и демонстрируют готовность внедрять проекты с еще большим объемом помощи со стороны ЕС.

«В этом отношении оценивают успехи каждой страны и, соответственно, увеличивается бюджет. Если говорить конкретно об Украине, то значительная часть помощи ЕС сегодня приостановлена по нескольким причинам. Поэтому, мне кажется, на этом этапе нельзя говорить о применении принципа «больше за большее» к Украине», - сказал он.