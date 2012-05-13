В России перевернулся и упал в кювет автобус с детьми: есть жертвы

Об этом сообщил РИА «Новости» представитель Госавтоинспекции МВД России.

По его словам, авария произошла сегодня примерно в 12.20 на автодороге между Пятигорском и Ессентуками.

"По предварительным данным, автобус ПАЗ с кабардинскими номерами, который вез детей, совершал обгон едущего впереди него автобуса МАН. Уже выполнив маневр, он встал в свою полосу, но водитель МАНа не успел затормозить и врезался в ПАЗ. От сильного удара автобус детьми ударился об отбойник и упал в пятиметровый кювет", - сказал собеседник агентства.

В результате ДТП трое детей в возрасте от 7 до 10 лет погибли, еще 8 доставлены в больницы.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, которые выясняют обстоятельства случившегося.