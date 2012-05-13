Землетрясение в Таджикистане разрушило десятки домов

В Гармском районе Таджикистана сегодня ночью в результате землетрясения разрушены десятки домов.

Об этом сообщили ИТАР-ТАССв администрации района.

Жертв нет. Ущерб нанесен фермерским хозяйствам.

По уточненным данным таджикских сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 5,9. Подземные толчки ощутили и жители Душанбе.

Землетрясение спровоцировало сход оползня. Под слоем породы погребены целые стада крупного и мелкого рогатого скота, десятки легковых и грузовых автомобилей.

"Это только предварительные результаты на основе оперативной информации от руководителей сельских управ и фермерских хозяйств, размеры бедствия могут быть гораздо большими после уточнения специально созданной комиссией", - пояснил представитель Гармской администрации.