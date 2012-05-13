Землетрясение в Таджикистане разрушило десятки домов
10:36, 13 мая 2012Мир
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Землетрясение спровоцировало схождение оползня.
|Магнитуда землетрясения составила 5,9. Фото с сайта wikipedia.org
Об этом сообщили ИТАР-ТАССв администрации района.
Жертв нет. Ущерб нанесен фермерским хозяйствам.
По уточненным данным таджикских сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 5,9. Подземные толчки ощутили и жители Душанбе.
Землетрясение спровоцировало сход оползня. Под слоем породы погребены целые стада крупного и мелкого рогатого скота, десятки легковых и грузовых автомобилей.
"Это только предварительные результаты на основе оперативной информации от руководителей сельских управ и фермерских хозяйств, размеры бедствия могут быть гораздо большими после уточнения специально созданной комиссией", - пояснил представитель Гармской администрации.
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