Новейший российский самолет пропал при показательном полете

Новейший российский самолет Superjet-100, совершавший показательный полет в Джакарте, пропал с экранов радаров, идет его поиск.

Об этом сообщают авиационные власти Индонезии, передает РИА Новости.

Сообщается, что на борту пропавшего Superjet-100 находятся 44 человека, включая экипаж: восемь россиян и 36 граждан других стран, на звонки по мобильному никто не отвечает.

По информации авиационной службы контроля воздушного пространства Индонезии, самолет запросил снижение с высоты 10 тыс. футов до 6 тыс., получил разрешение и стал поворачивать направо и снижаться. В том месте находится гора высотой 6 тысяч 200 футов. После этого самолет пропал с экранов радаров, и связь с ним была потеряна.

Самолет не вернулся на аэродром после демонстрационного полета в назначенное время, к этому моменту топливо на нем должно было быть выработано.

Российский авиалайнер SSJ-100 прибыл в Джакарту 9 мая в рамках демонстрационного тура по шести странам Азии. Ранее самолет побывал в Мьянме, Пакистане и Казахстане, где его показали членам правительств этих государств и военному руководству. После Индонезии запланировано посещение еще двух азиатских стран: Лаоса и Вьетнама.

В столице Индонезии Superjet-100 ранее совершил два получасовых показательных полета. Первый раз российский лайнер поднялся в небо Джакарты со стюардессами авиакомпании Sky Aviation, а также представителями ОАО "ВЭБ-Лизинг" и российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Во время второго полета на борту Superjet-100 побывали новые потенциальные заказчики - представители индонезийских авиакомпаний Batavia, Pelita, Air Aviastar, Sriwijaya Air.