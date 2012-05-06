Сегодня в Москве будут митинговать противники и сторонники Путина

Как сообщили УНИАН в пресс-службе оппозиционного движения «Левый фронт», сегодня в Москве состоится Народный марш (или как его называют неофициально – Марш миллионов) «За честную и легитимную власть!».

«Накануне президентской инаугурации Владимира Путина на улицы Москвы намерены выйти тысячи неравнодушных граждан, которые не хотят мириться с тем, что в декабре и в марте у них украли выборы», - говорится в сообщении.

Основные требования участников Марша – комплексная политическая реформа, реформа законодательства о выборах (а не имитация реформы, которую нам подсовывает Кремль) и проведение досрочных парламентских (до конца 2012 года) и президентских выборов (весной 2013 года). Для участия в Марше в Москву едут представители более 50 регионов страны.

Акция согласована с правительством Москвы и пройдет в формате шествия и митинга. Сбор участников Марша – с 15.00 до 15.30 на Калужской площади (начало улицы Б.Якиманка, м. «Октябрьская»). Шествие начнется в 16.00 и пройдет до Болотной площади, где состоится митинг. Основные лозунги Марша - «За честную, легитимную власть!», «Нам не нужны самозванцы во власти!», «Требуем досрочных парламентских и президентских выборов!», «За Россию без Путина!».

Среди организаторов Марша - Гарри Каспаров, Алексей Навальный, Борис Немцов, Ольга Романова, Сергей Удальцов, Евгения Чирикова. В акции планируется участие различных политических и общественных организаций.

Кроме этого, сегодня в Парке Победы на Поклонной горе в рамках празднования Дня Герба и Флага Москвы с 18.00 до 19.00 пройдёт мероприятие, посвящённое годовщине создания Общероссийского народного фронта.

С инициативой создания «Народного фронта» Владимир Путин выступил 6 мая 2011 г. на межрегиональной конференции партии «Единая Россия» в Волгограде.

«Главная цель - создание общественного объединения на основе общественных организаций, политических партий, граждан, которые разделяют общие ценности, связанные с любовью к отечеству, с ростом благосостояния людей, с укреплением могущества государства, с поиском справедливых решений в социальной сфере», - отмечают в ОНФ.

Ожидается, что в праздновании примут участие более 50 тыс гостей, в том числе члены федерального координационного совета ОНФ, представители общественных - в том числе молодёжных - организаций, присоединившихся к фронту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве, для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в целом по городу 6 мая будет задействовано около 14 тысяч сотрудников московской полиции, военнослужащих внутренних войск и дружинников.

По информации полиции, мэрией Москвы оппозиционерам согласовано участие в шествии до 5 тыс человек, хотя о своем участии на странице акции в Facebook заявили почти 8 тыс человек.