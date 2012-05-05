Возобновился суд над организаторами терактов 11 сентября

Как передает Би-би-си, один из подсудимых, Шейх Халид Мохаммед, предстаёт перед судьями уже во второй раз: первый процесс над ним был приостановлен, когда к власти пришёл Барак Обама.

Новый президент собирался заменить военные трибуналы в Гуантанамо на гражданские суды, но эта инициатива не прошла через Конгресс.

Суд над Халидом Мохаммедом пройдёт по новым правилам, согласно которым, в частности, суды не должны руководствоваться доказательствами, полученными под пытками.

Под пытки попадает и метод имитации утопления, ранее широко применявшийся сотрудниками ЦРУ при допросах подозреваемых в терроризме.