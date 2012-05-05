Комиссар ЕС по вопросам спорта поддержит бойкот Евро-2012 в Украине

Об этом идет речь в ее заявлении, текст которого передан УНИАН.

“Как и миллионы спортивных болельщиков, я возлагаю большие надежды на летний чемпионат Европы по футболу. Турнир станет сценой для отдельных лучших игроков мира, и я уверена, что мы увидим захватывающие матчи, надеюсь, с большим количеством голов”, - отмечает еврокомиссар в начале своего заявления.

Вместе с тем, А.Вассилиу напоминает, что в последние несколько дней было много сообщений о возможном неприсутствии политиков на чемпионате в ответ на осложнение политической ситуацией в Украине.

“Я разделяю эту обеспокоенность, и именно поэтому я решила, как комиссар, ответственный за вопросы спорта, что было бы неправильно в нынешних условиях для меня посетить какой-нибудь матч, который состоится в Украине. Эту точку зрения разделяют Президент и другие члены Европейской комиссии”, - отметила А.Вассилиу.

Она также заявила, что полностью поддерживает заявление, сделанное на минувшей неделе Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон о ситуации с бывшим украинским премьер-министром Юлией Тимошенко.

“Как бы то ни было, я думаю, важно сохранить реальное содержание спорта и спортивного успеха на Евро-2012. И я очень надеюсь, что этот футбольный турнир будет большим успехом, и я смогу посетить один из матчей, которые состоятся в Польше”, - отметила комиссар.

Как сообщал УНИАН, 3 мая Представительство ЕС в Украине сообщило о том, что ни один из членов Европейской комиссии на приедет в Украину на матчи Евро-2012.