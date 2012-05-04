При двойном теракте в Махачкале погибли не менее 12 человек

"Двенадцать погибли, из них трое гражданских, трое сотрудников МЧС, остальные полицейские. Данные продолжают уточняться", - сообщил РИА Новости официальный представитель МВД Дагестана. Ранее источник в силовых структурах Дагестана сообщал о девяти погибших и 30 раненых.

Первый взрыв произошел около 22.20 мск, минут через десять прогремел второй. По предварительным данным, возле поста полиции на выезде из Махачкалы в сторону Ставропольского края взорвался автомобиль со смертником, а когда прибыла автоцистерна со спасателями, раздался второй взрыв.