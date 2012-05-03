Болгарский Минздрав начал вакцинацию болельщиков, собравшихся в Украину

Как заявили в руководстве ведомства, эта мера связана с опасностью возникновения в Украине эпидемии кори, пишет ГолосUA.

«Ни для кого не секрет, что число заболевших корью в этой бывшей республике СССР растет, - сообщила доктор медицинских наук Лиляна Илиева. – Мы же, в свою очередь, хотим лишь «подстраховать» болгарских болельщиков». В Минздраве Болгарии подчеркивают также, что процедура вакцинации является добровольной, и она никак не связана с желанием официальной Софии «отговорить болгар от посещения футбольного праздника». В самое ближайшее время по всей Болгарии откроются сотни пунктов, включая передвижных, где все желающие смогут получить прививку «по льготной цене».

Напомним, что ранее о необходимости вакцинации перед Евро-2012 заявили министерства здравоохранения Норвегии, Швеции и Германии.