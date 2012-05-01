В мире безработны 202 миллиона людей
18:52, 01 мая 2012Мир
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Международная организация труда объявила о том, что в этом году количество безработных в мире достигнет 202 млн. чел. или 6,1% от трудоспособного населения.
Безработица в мире составляет 6,1% людей
Согласно подсчетам организации, с наступлением глобального финансового кризиса в 2008-2009 годах работу потеряли 50 млн. человек, сообщает ТСН.
В докладе МОТ подчеркивается, что в условиях, когда некоторым странам, в первую очередь в зоне евро, не удается преодолеть трудности, количество безработных будет лишь расти.
По данным Международной организации труда, в 2011 году количество безработных составляло 196 млн. чел.
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