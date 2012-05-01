Ужасная авария парома в Индии: 105 жертв
14:14, 01 мая 2012Мир
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105 человек погибли в результате аварии речного парома в штате Ассам на северо-востоке Индии.
Еще 100 человек считаются без вести пропавшими
Еще около 100 человек считают пропавшими без вести, сообщает ICTV.
По словам полицейских, спасатели и жители окружающих сел нашли 105 тел на берегах реки Брахмапутра, где затонул паром.
По последним данным, которые приводит AFP, на борту парома было 350 человек.
По преварительным данным, причиной аварии могла стать плохая погода.
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