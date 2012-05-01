Ужасная авария парома в Индии: 105 жертв

Еще около 100 человек считают пропавшими без вести, сообщает ICTV.

По словам полицейских, спасатели и жители окружающих сел нашли 105 тел на берегах реки Брахмапутра, где затонул паром.

По последним данным, которые приводит AFP, на борту парома было 350 человек.

По преварительным данным, причиной аварии могла стать плохая погода.