В Индии столкнулись два автобуса: погибли не менее 20 человек

Не менее 20 человек погибли и еще 12 получили серьезные травмы в воскресенье на севере Индии в результате столкновения двух автобусов, сообщает РИА «Новости».

По информации СМИ, трагедия произошла в северном штате Уттар-Прадеш близ города Горакхпур. Автобус, принадлежащий транспортной правительственной корпорации штата, столкнулся с автобусом местной частной компании. В результате столкновения один из автобусов перевернулся, 20 человек погибли на месте, в их числе шесть женщин и трое детей, указывает местная полиция.

Власти опасаются, что число жертв ДТП может вырасти, поскольку часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Ведется расследование.