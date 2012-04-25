Парламент Канады признал праведником митрополита Шептицкого
18:52, 25 апреля 2012Мир
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Нижняя палата парламента Канады единогласно признала примером «преданности основным правам человека» деятельность митрополита УГКЦ Андрея Шептицкого во время Второй мировой войны.
Андрей Шептицкий признан примером «преданности основным правам человека»
Об этом сообщает Радио «Свобода» с ссылкой на Конгресс украинцев Канады.
Предложение отметить деятельность главу крупнейшей религиозной общины Западной Украины внес в парламент министр гражданства, иммиграции и многокультурности Канады Джейсон Кенни.
Канадские парламентарии отмечают, что «в самый мрачный период истории Европы, во время массового убийства евреев и нацистской оккупации митрополит Шептицкий вслух выступил против насилия в своей проповеди «Не убий». Благодаря его усилиям, спасены свыше 160 евреев, один из которых присутствовал на заседании Палаты общин парламента Канады во время принятия решения.
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