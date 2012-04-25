Парламент Канады признал праведником митрополита Шептицкого

Об этом сообщает Радио «Свобода» с ссылкой на Конгресс украинцев Канады.

Предложение отметить деятельность главу крупнейшей религиозной общины Западной Украины внес в парламент министр гражданства, иммиграции и многокультурности Канады Джейсон Кенни.

Канадские парламентарии отмечают, что «в самый мрачный период истории Европы, во время массового убийства евреев и нацистской оккупации митрополит Шептицкий вслух выступил против насилия в своей проповеди «Не убий». Благодаря его усилиям, спасены свыше 160 евреев, один из которых присутствовал на заседании Палаты общин парламента Канады во время принятия решения.