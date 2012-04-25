В Минске активисты РЧСС закрепили плакат на одном из автобусов

Об этом сообщает пресс-служба РЧСС.

Так, в Минске активисты кампании закрепили на одном из автобусов № 100 плакат «Игнор выборам 2012», с которым он проехал весь свой маршрут.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля в Беларуси ряд молодежных организаций заявили о начале бойкота парламентских выборов «Игнор-2012». В рамках кампании пройдут информационные акции, флешмобы, раздача листовок.

Справка УНИАН. Соглашение об участии в кампании подписали представители международной общественной организации «Молодой фронт» (Чехия), «Молодая Громада», «Молодежь БХД», молодежная структура гражданской кампании «Европейская Беларусь», молодежная организация Объединенной гражданской партии «Молодые демократы», гражданская кампания «Революция через социальную сеть».

Очередные парламентские выборы в Беларуси планируется провести 23 сентября.