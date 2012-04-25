Берлускони был жертвой мафии

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в 1970-1980-х годах выплачивал сицилийской мафии значительные суммы денег, говорится в документе, опубликованном во вторник Кассационным судом Италии.



Посредником между Берлускони и "Коза ностра" был один из ближайших сподвижников и давних друзей экс-премьера, сенатор от партии "Народ свободы" Марчелло Делл'Утри, который подозревается следственными органами Италии в пособничестве мафии.



Опубликованная судом информация подтверждает слухи о том, что Берлускони в 80-х годах выплачивал дань главарю сицилийской оргпреступности Стефано Бонтате за свою предпринимательскую деятельность на Сицилии, отмечает РИА Новости. Последний раз об этом в мае 2011 года на судебном заседании в Палермо рассказывал один из бывших главарей "Коза Ностра" осужденный Джованни Бруска.