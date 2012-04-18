Король Испании извинился за охоту в Африке во время кризиса

Как передает радио «Свобода», о посещении королем Ботсваны стало известно после того, как монарх вернулся домой на частном самолете и был помещен в больницу с переломом бедра. Многие испанские газеты сопровождали публикации об этой поездке фотографией 2006 года, на которой Хуан Карлос, являющийся почетным президентом испанского филиала экологической организации Всемирный фонд дикой природы, стоит с ружьем перед убитым слоном.

Возникли предположения, что и в ходе нынешнего приезда в Ботсвану монарх охотился на слонов. Представители королевского дома до сих пор не подтвердили, но и не опровергли эти слухи.

"Я прошу прощения за совершенную ошибку, которая никогда не повторится", - заявил король, покидая мадридский госпиталь.

На момент, когда Хуан Карлос решил принести извинения, за его отречение от трона высказались 85 тыс участников онлайн-опроса.