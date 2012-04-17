Брейвик улыбался, когда прокурор зачитывал список его жертв

Обвиняемый в терроризме Андрес Брейвик, давая показания во вторник в суде Осло, рассказал, что лагерь на Утёйя, где он убил 69 человек, был альтернативным вариантом, первоначально его целью были участники ежегодной конференции журналистов сообщает РИА «Новости».

Андерс Брейвик обвиняется в том, что 22 июля прошлого года устроил взрыв в правительственном квартале Осло, в результате которого погибли восемь человек, и в стрельбе в молодежном лагере рабочей партии Норвегии на острове Утёйя, где обвиняемый расстрелял 69 человек.

Подсудимый признался, что собирался устроить бойню на ежегодной конференции норвежского Фонда журналистских расследований SKUP в марте 2011 года, однако тогда ему не удалось осуществить задуманное.

Брейвик в своем выступлении заявил, что считает журналистов инструментом пропаганды в руках власти, которая поддерживает идеи чуждой ему мультикультуры.

Отвечая на вопросы прокурора, подсудимый неоднократно подчеркивал свою связь с националистами по всему миру и их поддержку.

На вопрос о том, кто дал ему право убивать людей, Брейвик ответил, что "сам принял такое решение". "Считаю, что все коренные народы и культуры имеют право бороться за выживание и против экспансии извне", - сказал он.