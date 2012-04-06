С 13 апреля белорусы смогут летать в Москву, и только

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Белавиа», об этом заявил заместитель генерального директора компании Игорь Чергинец.

«Получено уведомление о том, что с 13 апреля «Белавиа» должна прекратить полеты во все российские регионы, кроме Москвы», - сообщил он.

По словам И.Чергинца, «Белавиа» вынуждена прекратить продажу билетов в российские регионы. Деньги за уже проданные билеты будут возвращаться.

Как отметили в авиакомпании, в ближайшее время авиационные власти двух стран возобновят переговоры о программе полетов между Минском и Москвой.

Справка УНИАН. Сейчас «Белавиа» помимо Москвы выполняет рейсы в Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Екатеринбург, а в июне планировала открыть рейс в Новосибирск.