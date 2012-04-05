Израильские солдаты подстрелили украинскую журналистку
Корреспондент журнала Weekly.ua Татьяна Омельченко была ранена израильскими солдатами в Иерусалиме.
|Израильские солдаты, фото с сайта guide-israel.ru
Представители украинских СМИ оказались в эпицентре демонстрации палестинцев, которые требовали создания своего государства и возвращения аннексированных израильтянами земель. Палестинцы скандировали антиизраильские лозунги и стали бросать камни в израильских правоохранителей, которые ответили стрельбой резиновыми пулями и дымовыми шашками.
Сообщается, что Т.Омельченко была травмирована резиновой пулей, повредившей ей подколенную область правой ноги. Неотложную помощь ей оказывали палестинские медики. Сейчас журналистка вернулась в Киев.
Т.Омельченко освещает темы внешней политики в журнале Weekly.ua. Пресс-тур украинских журналистов в Палестину организовывало палестинское посольство. Представители украинских СМИ посещали Рамаллу, Вифлеем, Наблус и Иерусалим, где встречались с высокопоставленными палестинскими чиновниками. Организаторы пресс-тура, по информации его участников, не обеспечивали их страховкой.