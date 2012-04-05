Стросс-Кан: улучшение ситуации в мировой экономике обманчиво

Наблюдающееся в последнее время улучшение ситуации в мировой экономике обманчиво.

Об этом заявил 4 апреля в Киеве во время встречи со студентами, организованной Фондом Виктора Пинчука, бывший глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан.

В частности, по его словам, речь идет о трансграничном движении капиталов, которые могут привести к возникновению новых "пузырей" в экономике. По словам Д.Стросс-Кана, также остаются нерешенными вопросы, касающиеся ликвидности, а также проблемы в банковской сфере.

Он также отметил, что выделение правительствами США и Евросоюза значительных средств на покрытие убытков, поможет только "выиграть время", но не решить принципиально данную проблему. По его словам, ситуацию может исправить только проведение широкомасштабных реформ. "Я не верю в идею большой базуки в виде больших денег, которые бы решили все наши проблемы", - отметил он.

По мнению экс-главы МВФ, улучшить ситуацию поможет, в частности, реформа в фискальной сфере, в первую очередь, по его мнению, это касается стран Евросоюза. Он также отметил, что, несмотря на глобализацию финансового мира, в мире продолжают действовать системы национального надсмотра, что утрудняет решение глобальных мировых проблем в целом.