3 из 12 пассажиров, спасшихся под Тюменью, пошли на поправку
Трое пострадавших в катастрофе самолета ATR-72-200 под Тюменью чувствуют себя лучше и могут быть доставлены на лечение в Москву
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора региона Владимира Якушева, который обнародовал такие данные на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий авиакатастрофы.
Самолет авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс Тюмень-Сургут, упал в понедельник утром при взлете из аэропорта Тюмени вблизи поселка Горьковка. По предварительным данным, на борту находились 43 человека - 39 пассажиров и четверо членов экипажа. Погиб 31 человек, в том числе оба пилота и оба бортпроводника, выжили 12 человек. "ЮТэйр"решила не возобновлять полеты ATR-72-200 до окончания расследования.
"Мы никого не потеряли за эту ночь, и это самое главное. Одна из пострадавших ночью перенесла многочасовую операцию, у трех пациентов, которые по сравнению с остальными получили меньшие травмы, наблюдается положительная динамика", - цитируются слова Якушева в сообщении на сайте администрации Тюмени.
По словам губернатора, консилиум врачей решил, что состояние троих пациентов позволяет транспортировать их на лечение в столицу. Ранее один пострадавший был доставлен спецбортом МЧС в Москву и госпитализирован в отделение реанимации ЦИТО имени Приорова.
Как сообщал УНИАН, 2 апреля в аэропорту Тюмени при взлете упал пассажирский самолет ATR-72, выполнявший рейс «Тюмень – Сургут». На борту находились 43 человека - 39 пассажиров и четверо членов экипажа. По последним данным, погиб 31 человек, 12 ранены. "ЮТэйр-Украина", дочерняя структура российской авиакомпании "ЮТэйр", также планирует использовать самолеты ATR-72 материнской компании на внутриукраинских авиарейсах. "ЮТэйр-Украина", в частности, ожидает поступления в апреле-июне текущего года пяти самолетов ATR-72, на которых намерена выполнять регулярные рейсы из аэропорта Киев (Жуляны) в Харьков, Донецк и Одессу.