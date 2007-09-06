Кинах в Польше встретился с министром экономики Молдовы

Сегодня министр экономики Украины Анатолий КИНАХ во время XVII ежегодного международного экономического форума в Кринице (Польша) провел встречу с министром экономики Молдовы Игорем ДОДОНОМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

Стороны отметили позитивную динамику экономических взаимоотношений между государствами на протяжении І полугодия 2007 года: на сегодня товарооборот между Украиной и Молдовой составил 495 млн. дол., что на 33% больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

Министры обсудили проведение Межправительственной комиссии, которая должна состояться в октябре в Кишиневе. Во время заседания комиссии стороны планируют рассмотреть вопрос строительства Днестровской ГЭС, дальнейшее сотрудничество в энергетической сфере, проблемы экспорта электроэнергии из Молдовы в Европу, строительство нефтяного терминала в Джурд-Джулештах (Молдова), а также решение вопросов экологической безопасности окружающей среды.

Кроме того, стороны обсудили вопрос подготовки Соглашения относительно зоны свободной торговли между государствами после вступления Украины во Всемирную торговую организацию. В этой связи открываются новые перспективы в направлении развития транспортных коммуникаций, а также увеличения уровня товарооборота между странами. Планируется, что заседание Межправительственной комиссии пройдет одновременно с межгосударственным бизнес-форумом.

Украинская сторона подчеркнула необходимость мирного урегулирования ситуации в Приднестровье на основе принципов демократии и территориальной целостности.