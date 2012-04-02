Китай открыл самый длинный в мире мост через ущелье (фото)

Как сообщает ИТАР-ТАСС, длина пролета подвесного моста "Айчжай" достигает 1176 метров. По этому показателю ему нет равных. Возвышаясь на высоте 355 метров над огромной пропастью, он соединил два тоннеля по обе стороны каньона Дэхан.

Строительство сложнейшей конструкции в горах провинции Хунань велось с 2007 года по оригинальной китайской технологии. Супермост имеет по две полосы движения в каждую сторону. Максимально допустимая скорость - 80 км в час. Уникальный инфраструктурный объект стал важным звеном автотрассы, связывающей города Чанша и Чунцин.