Российская оппозиция устроит флешмоб "Белое метро"

Согласно анонсу флешмоба, акция назначена на 8 апреля и должна состояться на станции метро "Площадь Революции". Туда приглашаются все желающие, чтобы украсить станцию "белыми лентами, цветами, стикерами, шариками, плакатами и одетыми в белое девушками".



В анонсе акции временем ее начала и конца указаны часы работы станции метро "Площадь Революции" 1 апреля, то есть акция будет проходить с 5:35 утра до 1:00 ночи.



Флешмоб "Белое метро" анонсирован по следам похожей акции, которая была запланирована на 1 апреля и должна была пройти на Красной площади. В анонсе этой акции активисты движения "За честные выборы" также не указывали время ее проведения, чтобы предотвратить задержания и закрытие площади, однако ни того ни другого им избежать не удалось: по данным московского ГУ МВД, было задержано 55 человек, По неофициальным данным портала "ОВД-Инфо", задержанных было больше - 86 человек, замечает Лента.ру.