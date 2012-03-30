Польша считает важнейшими партнерами Германию, США и, отдельно, Украину

Польская власть считает важнейшими своими зарубежными партнерами Германию и Соединенные Штаты Америки.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил в четверг министр иностранных дел РП Радослав Сикорский, презентуя в Сейме принципы польской внешней политики на 2012-2016 годы.

Он отметил, что польская власть готова поддерживать немецкие инициативы, направленные на укрепление объединяющего 27 стран Евросоюза.

«Мы хотим совместно действовать во имя сильного Евросоюза. Так как я декларировал немецким друзьям во время речи в Берлине: если включите нас в процесс принятия решений, можете рассчитывать на поддержку Польши», - сказал польский министр.

Он отметил, что Германия играет ключевую роль с «25% пакетом ЕС», но не доминирующую, и нуждается для реализации своих идей поддержки других участников европейского объединения.

«Мы рады, что американские фирмы исследуют польские запасы сланцевого газа. Хлебом и солью встретим на наших землях первое стационарное отделение американских войск», - сказал министр, назвав США важнейшим внеевропейским партером поляков.

Он отметил, что Польша готова реализовать польско-американский договор создания европейской системы противоракетной обороны (ПРО).

Р.Сикорский также назвал важным сотрудничество поляков с Францией, Швецией, Испанией и Италией, выразив сожаление, что Великобритания не является такой активной в ЕС, как хотелось бы.

По его словам, польская власть планирует также укреплять сотрудничество в рамках Вышеградской группы и с другими государствами Восточной Европы, которые входят и не входят в ЕС.

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Министр назвал Украину важнейшим "неатлантическим стратегическим партнером" Польши, заверив в готовности польской власти в дальнейшем поддерживать европейскую интеграцию украинцев.

“Украина остается нашим важнейшим неатлантическим стратегическим партнером. Мы неизменно готовы поддерживать ее, если она однозначно выберет европейское будущее”, - сказал министр.

Р.Сикорский призвал украинскую власть создать такие политические условия в Украине, которые позволят подписать и ввести в действие Договор об ассоциации с Европейским Союзом, парафирование которого запланировано на завтра. Среди них он назвал "стандарты отношения к оппозиции и качество избирательных и судебных процессов".

Министр иностранных дел Польши отметил, что европейская интеграция Украины будет зависеть в первую очередь от самих украинцев. Он в целом надеется на эволюционные изменения в восточных государствах - соседях Европейского Союза, отмечая, что нынешняя ситуация не наихудшая.

«На Востоке сейчас значительно хуже, чем хотелось бы, но значительно лучше, чем бывало, и чем могло бы быть. Нужно рассчитывать на эволюционные изменения», - сказал польский министр.

Он отметил, что Евросоюз и Польша будут предлагать государствам - восточным соседям «поощрения в обмен на реальные трансформационные изменения» в рамках правила: «больше за большее».