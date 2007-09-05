Инициатива США и России в сфере ядерной энергетики дает новые возможности Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Иван ПЛЮЩ приветствует совместную инициативу США и России в сфере ядерной энергетики и нераспространения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, секретарь СНБО считает, что предложенный США и Россией углубленный формат сотрудничества предоставляет Украине дополнительные возможности для реализации стратегии развития ядерной энергетики и для усиления энергетической безопасности государства.

Он отметил, что Украина всегда придерживалась взятых на себя обязательств по ликвидации тактического и стратегического ядерного оружия и повышению ядерной безопасности в мире. И.ПЛЮЩ подчеркнул, что Украина готова к дальнейшему сотрудничеству в этой отрасли.

И.ПЛЮЩ отметил, что в соответствии с Энергетической стратегией Украины производство электроэнергии на отечественных АЭС до 2030 года должно увеличиться почти вдвое, что предусматривает выполнение большого объема работ. Речь идет о продлении сроков эксплуатации и повышении безопасности действующих энергоблоков, а также о строительстве новых сверхсовременных блоков стоимостью 1-1,5 млрд. долларов США. Он также отметил необходимость уменьшения уровня энергетической зависимости страны путем диверсификации источников снабжения и создания собственного производства ядерного топлива.

«Ядерная энергетика – стратегическая технология будущего. И Европа, и США осознали, что это наиболее дешевый и экологически безопасный способ получения энергии», – подчеркнул И. ПЛЮЩ.

Как пишут российские “Ведомости”, начальник 12-го Главного управления Минобороны РФ генерал-полковник Владимир ВЕРХОВЦЕВ на пресс-конференции в Москве 3 сентября сообщил, что Россия может начать переговоры с Вашингтоном о сокращении тактического ядерного оружия только при условии подключения к ним других стран, прежде всего Великобритании и Франции. Генерал-полковник заявил: «Мы готовы пойти на такие переговоры с США, но давайте подключим к этому процессу и другие страны, прежде всего Великобританию и Францию».

Как известно, уже около полугода Россия и США ведут переговоры о возможном подписании нового или продлении старого Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), срок действия которого истекает 5 декабря 2009 года.

Договор был подписан 31 июля 1991 г. в Москве президентом СССР Михаилом ГОРБАЧЕВЫМ и президентом США Джорджем БУШЕМ-старшим и вступил в силу 5 декабря 1994 г. – через несколько лет после распада СССР. К нему присоединились три неядерных государства — Беларусь, Казахстан и Украина. Эксперты оценивают СНВ-1 как важный шаг к обеспечению паритета между стратегическими ядерными силами двух стран, а также как позитивные перемены в философии ядерного сдерживания и нераспространения.