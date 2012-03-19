Украинцы пытались продать фальшивые гособлигации США на $100 млн в Польше

Польские правоохранители в воскресенье, 18 марта, задержали восемь человек, в том числе, двух граждан Украины, которые пытались продавать в стране фальшивые гособлигации правительства США стоимостью 100 миллионов долларов.

Об этом УНИАН сообщили в польском Центральном антикоррупционном бюро (CBA) в понедельник, отметив беспрецедентно высокую сумму фальшивых ценных бумаг, которую преступники хотели продать в Польше.

«Вчера после обеда в Любельском и Малопопольском воеводствах (аналог областей) агенты CBA задержали восемь человек. Среди них два итальянца, два украинца, молдаванка и трое поляков», - отметили в бюро.

В CBA рассказали, что в задержании, кроме ее работников, принимали участие специальная группа антитеррористов.

«Преступники не надеялись на такие скорые и решительные действия Антикоррупционного бюро», - говорится в сообщении.

Задержанные еще сегодня будут доставлены в окружную прокуратуру в Люблине, которая будет заниматься этим делом.

CBA отказалась от дополнительных комментариев на эту тему.