Кандидат республиканцев на выборах Президента США фактически ясен

Экс-губернатор Массачусетса Митт Ромни одерживает убедительную победу на предварительных выборах (праймериз) в Пуэрто-Рико, сообщают местные СМИ, участвующие в подсчете голосов.

Остров в Карибском море стал последней из четырех территорий США, выбиравших своего кандидата из числа участвующих в предвыборной гонке республиканцев. Ранее с выбором определились Гуам, Северные Марианские острова, Виргинские острова - победителем на всех территориях стал Ромни. Пуэрто-Рико отличается тем, что дает самое большое количество голосов делегатов на будущем съезде Республиканской партии - 23.

"Ромни, как и ожидалось, одерживает впечатляющую победу, набирая 80% голосов", - сообщают местные телеканалы, провозглашая его победителем, несмотря на то, что подсчет голосов все еще продолжается.

Единый кандидат от партии будет определен по завершении сезона праймериз, на партийном съезде в конце августа. Для избрания единым кандидатом необходима поддержка 1144 делегатов съезда. Пока по числу набранных голосов делегатов лидирует Ромни: у него 492 голоса, не считая завоеванных в Пуэрто-Рико.