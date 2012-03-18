В Германии сегодня избирают Президента
10:13, 18 марта 2012Мир
805 0
Основным кандидатом на этот пост является правозащитник и пастор из бывшей ГДР 72-летний Йоахим ГАУК. Его выдвигают пять из шести представленных в Бундестаге партий
Федеральное собрание Германии сегодня избирает Президента страны.
Как сообщает Радио Свобода, основным кандидатом на этот пост является правозащитник и пастор из бывшей ГДР 72-летний Йоахим ГАУК. Его выдвигают пять из шести представленных в Бундестаге партий.
В состав Федерального собрания входят 1 тысяча 240 делегатов - 620 членов нижней палаты парламента - Бундестага и столько же представителей 16 федеральных земель.
Предыдущий Президент ФРГ Кристиан ВУЛЬФ покинул свой пост из-за коррупционного скандала.
Должность Президента Германии носит, в основном, представительский характер.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter