В Кабуле турецкий вертолет рухнул на жилой дом: 12 погибших

В столице Афганистана разбился военный вертолет, принадлежащий Турции, сообщает РБК со ссылкой на телеканал NBC News.

Представитель местных властей заявил, что в результате крушения боевой машины погибли восемь турецких солдат, находившиеся на борту, а также две женщины и двое детей, которые были на земле.

Сообщается, что вертолет загорелся в воздухе, после чего упал на жилой дом в районе Баграми. Причины авиакатастрофы выясняются.

На место происшествия выехали органы правопорядка и спасатели. Проводится расследование обстоятельств авиакатастрофы