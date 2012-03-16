В Кабуле турецкий вертолет рухнул на жилой дом: 12 погибших
11:11, 16 марта 2012Мир
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На место происшествия выехали органы правопорядка и спасатели
В столице Афганистана разбился военный вертолет, принадлежащий Турции, сообщает РБК со ссылкой на телеканал NBC News.
Представитель местных властей заявил, что в результате крушения боевой машины погибли восемь турецких солдат, находившиеся на борту, а также две женщины и двое детей, которые были на земле.
Сообщается, что вертолет загорелся в воздухе, после чего упал на жилой дом в районе Баграми. Причины авиакатастрофы выясняются.
На место происшествия выехали органы правопорядка и спасатели. Проводится расследование обстоятельств авиакатастрофы
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